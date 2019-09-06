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رياضة

سيرينا تسحق سفيتولينا وتبلغ نهائى أمريكا المفتوحة للتنس

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصبحت سيرينا وليامز على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي بحصد اللقب 24 في البطولات الأربع الكبرى بعدما سحقت إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6-3 و6-1 لتصعد إلى نهائي أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

ومنذ عودتها بعد وضع طفلتها كادت سيرينا أن تعادل رقم مارجريت كورت في ثلاث مناسبات وستحصل على فرصة أخرى غدا السبت أمام جماهير بلادها للعام الثاني على التوالي.

وفي العام الماضي انهمرت دموع سيرينا بعد الخسارة الفوضوية والمثيرة للجدل أمام نعومي أوساكا باستاد آرثر آش، وخسرت في نهائي ويمبلدون مرتين منذ عودتها.

وستقف الكندية بيانكا أندريسكو أو السويسرية بليندا بنتشيتش بين سيرينا البالغ عمرها 37 عاما واللقب.

وشهدت مباراة الدور قبل النهائي مواجهة بين أسلوب سيرينا المعتمد على القوة وسفيتولينا إحدى أفضل اللاعبات في الهجوم المرتد في منافسات السيدات.

ولم تقدم سيرينا أفضل ما لديها في أجواء حارة لكن المصنفة الأولى عالميا سابقا كانت تعلم بالضبط ما تحتاجه في النقاط المهمة.

وأمطرت سيرينا منافستها بضربتها الأمامية القوية بالإضافة إلى ست ضربات إرسال ساحقة لتحقق انتصارها 101 في أمريكا المفتوحة وتعادل رقم كريس إيفرت على ملاعب فلاشينج ميدوز.

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