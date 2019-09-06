المؤشر نيكى يرتفع 0.55% فى بداية التعاملات بطوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.



وزاد نيكي 0.55‭‬‬ في المئة إلى 21201.83 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 في المئة إلى 1541.05 نقطة.



وأغلق المؤشر نيكي الياباني امس، مرتفعا رغم أنه واجه صعوبات وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بعدما أججت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة المخاوف من ركود عالمي وأثرت سلبا على ثقة المستثمرين.



وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.12‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ في المئة إلى 20649.14 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26 في المئة إلى 1506.81 نقطة.



كما صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية الخميس أكثر من 2 %.

