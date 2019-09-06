بعد إعلان اعتزالها.. أبرز المعلومات عن المطربة نيكى ميناج

نشرت المغنية نيكي ميناج عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تدوينة تعلن بها اعتزالها الفن، والتقاعد من أجل عائلتها.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها في سياق السطور التالية:-



"نيكي" ابنة روبرت ماراج، وهو مدير تنفيذي في مجال المال ومغني بشكل غير مستمر، والدتها كارول ماراج هي أيضًا مغنية إنجيلية ذات أصول أفريقية، وبعد تداول بعض الأنباء عن سبب عيشها مع جدتها كان محاولة والدها مدمن الكحول قتل والدتها.



اقتحمت عالم الفن عن طريق تأليف بعض الأغاني ونشرها على الإنترنت محاولةً جذب أحد ما حتى نجحت وانجذب إليها أحد الفنانين، وسرعان ما اشتهرت مع ألبومها الرسمي بينك فرايداي بعد إصدار ألبومها الأول عام 2010.



وشكلت نيكي ميناج صورة محببة بين العديد من المراهقين والمراهقات، كما عرفت باسم "المرأة باربي" بسبب تميزها بألوانها الجميلة والغريبة والمبهجة.



في عام 2013 اختيرت نيكي ميناج لتكون أحد لجنة الحكام في برنامج "أمريكان إيدول" في عام 2014 مثلت في فيلم "المرأة الأخرى" وأطلقت ثالث ألبوم لها بعنوان "the pinkprint" الذي حاز على المرتبة الثانية في "بيلبورد هوت 200"، ومن عام 2010 حققت نيكي ميناج ما يقارب الـ (52 مليون دولار) وحازت على أكثر من 141 جائزة.