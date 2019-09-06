تأكيدًا لـ"الدستور".. مذكرة للسياحة لإلغاء تراخيص 20 شركة مخالفة

تقدم مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بمذكرة لوزيرة السياحة لتطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على الشركات المخالفة، بشأن ما أصدرته وزارة السياحة من قرارات بتاريخ 492019 بإلغاء تراخيص 20 شركة سياحية بعد إجراء التحقيقات اللازمة معها لما ثبت بحقها من مخالفة أحكام القانون المنظم لعمل الشركات السياحية حال قيامها بتنفيذ برامج عمرة 1440 هـ.



جاء ذلك خلال اجتماع طاريء لمجلس إدارة الغرفة وبحضور ممثلي الشركات السياحية باللجنة العليا للعمرة والحج وممثلي الشركات في مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية.



وتؤكد غرفة الشركات السياحية أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة السياحة ضد كل شركة تخالف الضوابط والقوانين المعمول بها وتضر بمصالح البلاد والشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية الملتزمين، كما تؤكد الحفاظ على كيانات الشركات السياحية ومكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات السابقة.



وتهيب الغرفة بجموع الشركات السياحية ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لموسم العمرة الجديد 1441 هـ وأيضًا الالتزام بكافة الإجراءات المطلوبة لعمل ونجاح بوابة العمرة المصرية التي تهدف إلى حماية الشركات السياحية وحقوق المواطنين معًا وحماية الاقتصاد القومي للبلاد.



وفي وقت سابق نشرت "الدستور" خبرا على لسان مصادر مطلعة كشفت فيه أن اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة برئاسة مجدى شلبى رئيس قطاع شركات السياحة، تبحث ما توصلت إليه لجنة التحقيقات بوزارة السياحة بإلغاء تراخيص نحو 20 شركة سياحة، خالفت ضوابط العمرة للموسم الماضى.



وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن عدد من هذه الشركات شغلت رحلات للعمرة فى غير المواعيد التى أقرتها الضوابط التى حددتها وزارة السياحة، بالإضافة إلى ترحيل عدد من التأشيرات التى خصصت للتشغيل فى عمرة رجب إلى عمرة رمضان، لزيادة حصتها خلال شهر رمضان لكون ضوابط العمرة للموسم الماضى حددت 100 ألف معتمر فقط خلال رمضان.



وأشارت المصادر إلى أن اللجنة، تعمل على التأكد من الجزاء الذى ارتكبته الشركات قبل تسليم التقرير إلى وزيرة السياحة لاعتماده.