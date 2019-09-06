"المجتمعات العمرانية" تتفقد مشروعات الإسكان بحدائق أكتوبر

تفقد المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، والمهندس محمد زكريا، معاون رئيس الجهاز، والمهندس محسن يسرى، مدينة حدائق أكتوبر، ومشروعات الإسكان الاجتماعى وخدمات المشروع.



كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة منظومة النقل والمواصلات بالمدينة ومنافذ وزارة الزراعة لخدمة أهالى المدينة بمناطق دهشور و"ابنى بيتك" والتأكيد على انتظام المواصلات وتوافرها فى جميع التوقيتات وتوافر جميع السلع الغذائية بالمنافذ.



كما زار "بهجت" مشروع الـ٢٦٦ عمارة ومتابعة أعمال الكهرباء والمرافق وتنسيق الموقع، وقام بتفقد الوحدات والتأكد من وجود المياه والكهرباء لجميع الوحدات المسلمة للسكان والجاهزة للتسليم.