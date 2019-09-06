نيكى ميناج تعلن اعتزالها موسيقى الراب من أجل تأسيس أسرة

أعلنت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، الخميس، اعتزالها موسيقى الراب من أجل تأسيس أسرة مع صديقها كينيث بيتي.



وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" قالت ميناج، التي تبلغ من العمر 36 عاما: "لقد قررت التقاعد ومن أن أجل أن يكون لي عائلة.. أعلم أنكم سعداء الآن.. إلى معجبي، استمروا في دعمي، افعلوا ذلك حتى موتي".. وأضافت: "أتمنى أن أتمكن من العودة في الوقت المناسب معانقة هذه الفتاة ليلًا.. اعتادت أن تكون فتاة لطيفة".



كانت نيكي - التي غيرت لقبها في وسائل التواصل الاجتماعي إلى السيدة بيتي - قد كشفت سابقًا عن اعتزامها الزواج من كينيث في غضون الثمانين يومًا القادمة.



وتحدثت في منتصف أغسطس، وقالت: "قدمنا طلبًا للحصول على رخصة زواج ولا يزال يتعين علينا استلامه ولكني كنت مسافرة، وعندما عدت، كان يتعين علينا تجديده مرة أخرى.. ومنذ ذلك الوقت، يكون لديك 90 يومًا للزواج.. وقد كان ذلك قبل أسبوع، لذلك لدي الآن حوالي 80 يومًا. يجب أن أعمل على ألبومي ولدي الكثير للتركيز عليه، لا أريد إقامة زفاف كبير الآن.. سنفعل حفل الزفاف الكبير في وقت لاحق".