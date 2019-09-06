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عالم

البنتاجون: الحوثيون يرتكبون فظائع فى اليمن وإيران من تحركهم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:11 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن ميليشيا الحوثي ترتكب الفظائع في اليمن وإن إيران هي من تحركهم كوكلاء لها، مؤكدا أن السعودية وغيرها لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها تلك الميليشيات.

ولفت إسبر إلى أن إيران بالإضافة إلى مساعيها لامتلاك صواريخ نووي بعيدة المدى، هي مصدر الكثير من السلوك الخبيث في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان.

وقال: "ما نريده، هو جلب إيران إلى الطرق الدبلوماسية، نحتاج أن نناقش كيف يمكن أن يصبحوا طبيعين ويتوقفوا عن نشر الاضطرابات والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة. وإذا توقف هذا، الكثير من هذه المشاكل ستزول."

وأشار إسبر خلال مؤتمر صحفي في لندن إلى أن البنتاغون ليس لديها حاليا أي خطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا1.

وقال المسؤول الأمريكي ردا على سؤال عن وجود أي خطط لاحتجاز السفينة "نحن لا نتحدث عن الخطط، لكن حاليا ليست لدي أي خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر".

وفي الشأن التركي، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن تركيا لن تحصل على مقاتلات F35 الأمريكية فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية S400، مشيرا إلى أنها تسلك الاتجاه الخاطئ.

وعندما سئل عن أن الهند أيضا ستحصل أيضا على منظومة الـ S400 قال وزير الدفاع الأمريكي إن البيت الأبيض يدرس كل حالة على حدة.

وقال: "تركيا وضعها مختلف لأنها عضو في الناتو منذ فترة وكان هناك اتفاق بين أعضاء الناتو لعدم سلوك هذا الاتجاه. الهند تاريخ مختلف. ندرس كل حالة على حدة، ونحن ملتزمون بمكافحة أعداء أمريكا."

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