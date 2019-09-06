الجونة يضم أحمد أباظة رسميا

تعاقد نادي الجونة مع أحمد أباظة، لاعب نادي الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ولعب أحمد أباظة ضمن صفوف نادي الجونة معارا خلال الموسم الماضي، وذلك قبل أن ينضم بشكل نهائي ورسمي لصفوف الفريق.



ويستعد نادي الجونة لمواجهة مصر المقاصة يوم ٧ سبتمبر الحالي في افتتاح النسخة الأولى من دورة الجونة الودية.



وكان قد وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على إعارة اللاعب أحمد أباظة مدافع فريق شباب النادي إلي نادي الجونة في يوليو ٢٠١٨.



وأكد غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة بالنادي أن مجلس الزمالك وافق على إعارة أباظة من أجل إكسابه خبرة المشاركة والاحتكاك في الدوري الممتاز.