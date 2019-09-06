مدينة صينية تستهدف تغطية كاملة بـ 5G

أعلنت مدينة شنتشن الصينية عن تحقيق تغطية كاملة باتصالات الجيل الخامس بحلول أغسطس 2020.



جاء ذلك عقب التوقيع على مذكرات تعاون بين مكتب الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في المدينة وبين الفروع المحلية للشركات الثلاث الرئيسية في الصين المشغلة للاتصالات اللاسلكية، تشاينا تليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم، لبناء محطات قاعدية لشبكة اتصالات الجيل الخامس في المدينة.



وذكرت حكومة مدينة شنتشن أن 15 ألف محطة لشبكة الجيل الخامس ستنشأ بنهاية 2019، بينما ستحقق المدينة تغطية كاملة باتصالات الجيل الخامس بحلول أغسطس 2020 مع اكتمال بناء 45 ألف محطة قاعدية لاتصالات الجيل الخامس.



وقال مسؤولون، إنه سيتم إعطاء الأولية لتلبية احتياجات عشرة قطاعات تضم النقل والأمن العام والإدارة المدنية أثناء بناء المحطات القاعدية.



من جانب آخر، تم تشغيل معالجات الذكاء الصناعي كونبنج وأسكيند لشركة هواوي على كامل الأجهزة ومجموعة البرمجيات في مركز المعلومات والبيانات لدائرة شركة شنتشن لإمداد الطاقة المحدودة، وفقًا لما ذكرته الشركة.



وأنشأت دائرة شنتشن لإمداد الطاقة معمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع «هواوي» للتركيز على الجمع المبتكر بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الطاقة.