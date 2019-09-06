الجمعة 06 سبتمبر 2019 الموافق 07 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: غسل اللحوم والدجاج قبل طهيها خطر يهدد حياتنا

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
دائمًا ما نربط غسل الأشياء بالصحة والنظافة، فننصح أطفالنا بغسل الأيدي، ونقوم بغسل ملابسنا باستمرار، ومن حين لآخر نقوم بتنظيف أرضيات منزلنا، ولكن هل ينطبق الأمر نفسه على اللحوم؟

المفاجأة التي قد لا يتوقعها كثيرون، ورصدتها دراسة أمريكية، هي أن غسل اللحوم يأتي بأثر عكسي، فهي ليست السبيل الصحيح للصحة والنظافة، لكنها على العكس تكون سببًا في انتشار مسببات الأمراض البكتيرية الأخرى مثل بكتريا السالمونيلا والمنثنية.

وخلال الدراسة التي أجريت بالتعاون بين دائرة سلامة الأغذية والتفتيش، التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، وجامعة كارولينا، وتم نشر تقرير عن نتائجها على موقع الوزارة، أثبت الباحثون أن غسل الدجاج النيء أو اللحوم ينشر العوامل الممرضة في المطبخ، ويؤدي إلى تلوث الأطعمة والأواني بشكل كبير وغير متوقع.

وتوصل الباحثون لهذه الحقيقة التي قد تفزع كثيرين، بعد أن أشركوا 300 شخص قاموا بإعداد وجبة من أفخاذ الدجاج وسلطة في مطبخ تجريبي، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ حيث قامت الأولى بغسل الدجاج قبل طهيه، بينما لم تقدم الثانية على هذه الممارسة الشائعة.

وجد الباحثون أن 60 في المائة ممن قاموا بغسل الدجاج قبل طهيه، تركوا آثارًا من البكتيريا في الأحواض والمناطق المحيطة بها. حتى بعد غسل الأحواض، كانت لا تزال 14 في المائة من الأحواض ملوثة بالبكتيريا، والأسوأ من ذلك أنه من بين السلطات التي تم إعدادها في المطبخ التجريبي حيث غسل المشاركون الدجاج النيئ، كان 26 في المائة منها ملوثة بالبكتيريا التي انتقلت من الدجاج.

وحذرت الدراسة من ضرورة التخلص من هذه الممارسة الشائعة، لأن مسببات الأمراض مثل السالمونيلا والمنثنية يمكنها العيش على أسطح الأحواض والمطابخ لمدة تصل إلى 32 ساعة.

وإذا كانت الدراسة بتأكيدها أن غسل اللحوم النيئة قد ينقل مسببات الأمراض المختلفة، فما هو الحال عند أكل اللحوم نفسها؟ أرسل الباحثون رسالة طمأنة لجمهور المستهلكين بالتأكيد على أن طهي اللحم النيء على درجة حرارة لا تقل عن 73 درجة مئوية، يجنبهم أخطار البكتريا الممرضة، وتبقى المشكلة فقط خلال الفترة التي يمسك فيها الشخص باللحوم النيئة قبل وضعها في الإناء استعدادًا لطهيها.

ولتجنب أخطار انتقال البكتريا من اللحوم إلى أسطح المطبخ أو الطعام الذي لا يطهى على النار ويعده الشخص للتناول إلى جانب اللحوم، أوصت الدراسة بـ3 نصائح، الأولى هي تحضير الأطعمة التي سيتم تقديمها دون طهي، مثل الخضروات والسلطات، قبل التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن، والثانية هي تنظيف وتعقيم أي سطح من المحتمل أن يكون ملوثًا من اللحوم والدواجن النيئة، للقيام بذلك، كما شددت الدراسة على ضرورة تنظيف الأحواض والأسطح بالماء الساخن والصابون، وتركها تجف، ثم وضع المطهر عليها، وأخيرًا غسل الأيدي بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وشطفها تحت الماء الجاري الدافئ، وتجفيفها بقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية بعد التعامل مع الدواجن النيئة أو أي لحوم نيئة أخرى.

ومع تقديره للتحذير الذي أطلقته الدراسة، والنصائح التي أوردتها، إلا أن د. أحمد مصطفى، خبير التغذية المصري، يؤكد أنها قد تكون ملائمة لثقافات غير ثقافة الشعوب العربية. ويقول»: «الشعوب العربية تحتاج إلى مخاطبتها بأثر واضح وملموس يستطيع أن يراه بسهولة، والأثر الواضح الذي يمكن مخاطبتهم به هو تأثير غسيل اللحوم على طعمها في المقام الأول لاستشعار الخطر» بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ويضيف: «كلما استخدمنا الماء بشكل كبير مع اللحوم النيئة أفقدناها نكهتها المحببة لدى المستهلك».

ويشير إلى ممارسة أخرى عادة ما تستخدم في البيوت وهي استخدام الماء لتذويب اللحوم المثلجة، قبل وضعها في إناء الطهي، وهي ممارسة أيضًا تؤثر بشكل كبير على نكهة اللحوم. والحل الذي ينصح به د. مصطفى، هو إخراج اللحوم من الثلاجة قبل وقت طويل من طهيها، ووضعها في وعاء والسماح لها بأن تذوب دون استخدام المياه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار وسيول خلال سبتمبر

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة القبض على المطربة "بوسى"

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جديدة في وفاة الفلسطينية "إسراء غريب"

منذ حوالي 9 ساعات

النيابة تأمر بتشريح جثمان عبدالله محمد مرسى

ads

الصور

image description

معرض أتيليه القاهرة حبيبة عبدالله

image description

في معرض"وجوه".. "حبيبة عبد الله" فنانة بورتريهات بدرجة "إبداع"

image description

إطلاق 25 معرض مستلزمات مدرسية بالإسكندرية

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتشريح جثمان عبدالله محمد مرسى

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الأمن بالقليوبية

تفاصيل جديدة في وفاة الفلسطينية "إسراء غريب"

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد

أيام زمان

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

الصحة

"الصحة الأمريكية" تربط بين مادة كيميائية وأمراض الرئة بالسجائر الإلكترونية

خبير عالمي يناقش أسباب الاضطراب الوجداني لدى الأطفال

التوتر والقلق مفيد لـ«البدناء»..اعرف السبب

النباتيون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20٪

الرئيس نيوز

المسماري يكشف تفاصيل تورط قطر وتركيا في الأزمة الليبية

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

ظريف: سوف أبلغ رسميا موجيريني بتنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتنا النووية

«الأعلى للإعلام»: حظر تأجير أو استيراد أجهزة البث من خارج الجهات صاحبة الحق

منوعات

دراسة: غسل اللحوم والدجاج قبل طهيها خطر يهدد حياتنا

لهذه الأسباب.. سحب كتاب "هارى بوتر"من المدرسة فى أمريكا

16 أكتوبر.. انطلاق معرض أبوظبى للقوارب 2019

تعرف على أضرار سماعات الأذن

كشكول

غلق باب تسجيل رغبات القبول بالجامعات لطلاب الشهادات الفنية

"عبد التواب": الاستعانة بمعلمي المدارس الرسمية بالقاهرة لسد العجز بالتجريبات

محاضرات دينية بمدارس القاهرة للحث علي حب الوطن والحفاظ علي الممتلكات العامة

اجتماع لبحث سبل سد العجز بالمعلمين في مدارس ٦ أكتوبر

إسلام سياسي

أوروبا تؤسس سجلا مشتركا لمحاكمة العائدين من داعش

قائد الجيش الليبي يلتقى مشايخ القبائل لدعمها الحرب على الإرهاب

المبعوث الأممي يشيد بجهود السعودية لإنهاء الصراع في اليمن

الحكم في قضية "أنصار بيت المقدس" 2 أكتوبرالمُقبل


زيت وسكر

معلومات هامة عن لقاحات تطعيم الانفلونزا لهذا العام

ماذا قالت “الإسكان” عن انهيار عقار الإسكندرية؟

حملات تموينية مكثفة لضبط أسواق الغربية

مجازاة 11 فردًا من العاملين بمستشفى بلبيس المركزى

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوزيبى كونتى.. إلى اليسار دُر!
د. محمد عفيفي
طه حسين وهيكل ومعركة التراث
مدحت بشاى
بيروقراطية «الجالس القرفصاء»
جمال طه
المراجعات الغربية لعلاقة الإخوان بالإرهاب
المزيد

الثقافة

اليوم.. حفل توقيع أعمال نهاد كرارة بكافيه بوكتشينو

عبد الجواد خفاجى يستجلى سمات الخطاب الأدبى وتجلياته ببيت الشعر بالأقصر

برنامج "الإذاعى الصغير" بثقافة بورسعيد.. صور

"دور الشباب فى محو الأمية".. جلسة نقاشية بثقافة دهب

صفحتنا ع الفيس بوك