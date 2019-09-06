16 أكتوبر.. انطلاق معرض أبوظبى للقوارب 2019

تتواصل التحضيرات لانطلاق معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019 الذي تقام النسخة الثانية منه خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



وشهدت الدورة الافتتاحية من المعرض في أكتوبر 2018 حضور أكثر من 21000 زائر ومشاركة 270 شركة عارضة من 25 دولة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا، وآسيا، والمحيط الهادئ.



ويشكل المعرض الذي يقام بمنطقة مارينا «أدنيك» التي تمتد على مساحة 31000 متر مربع منصة عالمية لمصنعي القوارب والشركات المتخصصة المحلية والدولية لعرض أحدث ما توصلت إليه السياحة البحرية من القوارب واليخوت ومعدات الرياضات المائية وصيد الأسماك.



وتشمل الشركات التي أعلنت مشاركتها في المعرض شركة «باوربلاي كاتاماران» من أستراليا و«ريفيرا للاستثمار الصناعي» من الإمارات.