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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 6 سبتمبر 2019

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:44 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: وجود القمر في القوس الناري الصديق في بيت المساومات وبيت ترتيب الأمور والتحضير والمسايرة والمجاملة ومتابعة الأمور بقوة وجرأة ومثابرة تتواصل من الناس بمرونة.
عاطفيًا: تطرأ تغييرات إيجابية في أوضاعك العاطفية وترغب في تغيير مكان الإقامة ربما أو تشارك في اجتماع عائلي تخرج منه راضيًا.
صحيًا: تهتم بصحتك وتلتزم ممارسة الرياضة بصورة يومية، وتحاول دائمًا الابتعاد عن الضغوط اليومية حتى لا تصاب بالتوتر.

الثور
مهنيًا: تشع ببريق خاص وبكاريزما قوية مع بداية هذا اليوم الناشطة والايجابية، فتعطيك المزيد من الجاذبية والحظّ الجيّد وتوقع ازدهارًا لأعمالك ومفاجأة سارة.
عاطفيًا: لن ينفع إلقاء التهم أو التهرّب من الواجبات، وربّما يكمن الخطأ في عدم القدرة على تنسيق الواجبات، الأمر الذي يدفع الطرف الآخر الى التذمر من الإهمال.
صحيًا: تصاب بآلام الرأس بسبب كثرة التفكير في كل ما حولك على الرغم من محاولاتك للتحكم في انفعالاتك، إلا أنها تنتهي دائمًا بالفشل ما يسبب لك الاكتئاب أحيانًا.

الجوزاء
مهنيًا: اعتمد الحذر وابق على الحياد، ولا تدخل في خصومة، تفرح لخبر أو تسوية وتتحمس للتجديد ولادخال تغييرات وتعديلات على نمط حياتك المهنية.
عاطفيًا: تمارس سحرك وتعرف خبرًا أو مفاجأة، وتناقش قضية زواج أو خطوبة أو تشارك في مناسبة اجتماعية مهمة جدًا.
صحيًا: تبدو متوترًا ويمكن يرتفع ضغطك على أثر بعض التطورات، فحذار هذه الأجواء وحاول تجنبها ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.

السرطان
مهنيًا: يوم جيد تتوفق في حلحلة مسالة او معاملة قانونية ستساعدك الظروف لتقدّم في النهاية عملًا كاملًا ينال الإعجاب
عاطفيًا: تكون الظروف الحالية مؤاتية جدًا للتقارب، بإمكانك المشاركة في الندوات والدّعوات، وقد تجد نصفك الآخر أو ربمّا تبدأ صداقة ما تتعزز روابطها لاحقًا لتصبح عاطفية وثابتة.
صحيًا: تعاني بعض اضطرابات المعدة بسبب تناولك الوجبات السريعة بشكل مستمر، فحاول أن تتجنبها حتى لا تعرض نفسك لمشكلة صحية.

الأسد
مهنيًا: تسير معك الحظوظ لتنير دربك ويساهم الحظ في حسم الأمور لصالحك حيث يكون لك حصة في الأرباح ومكافأة لجهود سابقة أو مالية.
عاطفيًا: يتسلط الضوء على شؤون العائلة والمنزل ما يجعلك تطرح بعض التساؤلات، وتمر بلحظات من القلق والجمود وعدم التواصل.
صحيًا: تواجه متاعب لا حصر لها في التعامل مع اضطرابات الجهاز الهضمي، وهذا يتطلب منك العناية والاهتمام في اختيار أنواع الطعام.

العذراء
مهنيًا: ترفض الوقوع في الروتين فتطرق المشاكل بابك مجددًا وتدفعك إلى وضع اجتماعي وعملي مميّز.
عاطفيًا: تحتفل بجديد أو تتلقى مفاجأة إلا أن أمرًا واحدًا يرخي بظله عليك وهو مشكلة عائلية تطرأ فتضطر إلى تعديل برامجك أو تأجيل موعد أو لقاء.
صحيًا: عليك السعي في الأيام المقبلة الاهتمام الجدي بحياتك الصحية بشكل أفضل والاستماع إلى رأي الأطباء والعمل بنصائحهم.

الميزان
مهنيًا: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعًا ماضيًا، لكنك تبدو مضغوطًا وغير قادر على ضبط الإيقاع.
عاطفيًا: تتغيّر الأحوال نحو الأفضل، تستعيد ثقتك وسيطرتك على الأمور، وتحكم عليها بصوابية، وتتعزّز الحظوظ على صعيد الصداقة والحب.
صحيًا: عليك أن تتدارك الأمر فقد تبدأ بالشعور بالتعب والإرهاق، ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبيًا.

العقرب
مهنيًا: تنشغل ببدء مرحلة جديدة وتؤسس لمشروع تحلم به فتبرهن للجميع انك تستحقّ الترقية او التقدير إلعب دورك بذكاء وحنكة
عاطفيًا: يوم مليء بالانفعالات الشديدة، وقد يولد مشكلة بين الحياة المهنية والعاطفية، ما يثير الحساسيات أو يجعلك تذرف الدمع وتشعر بالأسى.
صحيًا: تشعر اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحيوية وبصحة جيدة، نتيجة التزامك ممارسة التمارين الرياضية والطعام الصحي.

القوس
مهنيًا: يحمل هذا اليوم جديدًا وأحداثًا مميزة، ويحصل تغيير في حياتك المهنية، وترى أن عليك مضاعفة تحرّكاتك واتصالاتك، فتتلقى مساعدة لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا تحتاج إلى أن تكون أكثر قربًا من الشخص الذي تحبه وتحتاج إليه، وأحد مواليد الدلو يعينك في اتخاذ القرارات اللازمة.
صحيًا: تتعرض لحالات الضغط التي تؤثر في حيويتك، ابتعد قليلًا عن الضجة وتردد إلى أماكن هادئة لتسترجع قواك وحيويتك.

الجدي
مهنيًا: احذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرّض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.
عاطفيًا: هدايا وآمال تتجسد بعشق كبير يرضي العقل أيضًا، ويحمل معه الإعجاب الفكري والاحترام والتقدير.
صحيًا: أنت معرض للإصابة بالتعب نتيجة الانهماك المتواصل في العمل، لذا عليك أن تنال قسطًا وافيًا من النوم وتناول المغذيات القادرة على تزويدك بالطاقة.

الدلو
مهنيًا: يوم جيد جدا مثمر وغني بحظوظه فتكون انطلاقته سهلة تجعلك تتصرف بذكاء الاجواء مساعدة تفتح امامك ابواب الفرص.
عاطفيًا: خطوات مهمة وإيجابية في حياتك العاطفية، ولا سيما إذا كنت متزوجًا، فالشريك يحاول إسعادك بشتى الطرق وتظهر له بدورك الاهتمام الكافي.
صحيًا: تعود أن تقوم بتمارين التمدد عندما تستيقظ من النوم، فهو يعزز الدورة الدموية والهضم ويخفف من آلام الظهر إن وجدت.

الحوت
مهنيًا: تنشط وتيرة العمل وتزداد الضغوط على الصعيد لكنها لن تكون ثقيلة بل تتطلّب تركيزًا وتنظيمًا دقيقًا تفاديًا لتراكم الواجبات أو لإهمال الوضع الشخصي.
عاطفيًا: تعيش يومًا إيجابيًا تكون فيه المعنويات العاطفية مرتفعة، يغمرك خلالها الحب والصداقة وتنطلق سعيدًا وتبدو جديًا في خطواتك، فتقيم حسابات لكل شيء وتنجح.
صحيًا: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان، ابتعد عن الأماكن الصاخية وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى.

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