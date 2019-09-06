حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 6 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: وجود القمر في القوس الناري الصديق في بيت المساومات وبيت ترتيب الأمور والتحضير والمسايرة والمجاملة ومتابعة الأمور بقوة وجرأة ومثابرة تتواصل من الناس بمرونة.

عاطفيًا: تطرأ تغييرات إيجابية في أوضاعك العاطفية وترغب في تغيير مكان الإقامة ربما أو تشارك في اجتماع عائلي تخرج منه راضيًا.

صحيًا: تهتم بصحتك وتلتزم ممارسة الرياضة بصورة يومية، وتحاول دائمًا الابتعاد عن الضغوط اليومية حتى لا تصاب بالتوتر.



الثور

مهنيًا: تشع ببريق خاص وبكاريزما قوية مع بداية هذا اليوم الناشطة والايجابية، فتعطيك المزيد من الجاذبية والحظّ الجيّد وتوقع ازدهارًا لأعمالك ومفاجأة سارة.

عاطفيًا: لن ينفع إلقاء التهم أو التهرّب من الواجبات، وربّما يكمن الخطأ في عدم القدرة على تنسيق الواجبات، الأمر الذي يدفع الطرف الآخر الى التذمر من الإهمال.

صحيًا: تصاب بآلام الرأس بسبب كثرة التفكير في كل ما حولك على الرغم من محاولاتك للتحكم في انفعالاتك، إلا أنها تنتهي دائمًا بالفشل ما يسبب لك الاكتئاب أحيانًا.



الجوزاء

مهنيًا: اعتمد الحذر وابق على الحياد، ولا تدخل في خصومة، تفرح لخبر أو تسوية وتتحمس للتجديد ولادخال تغييرات وتعديلات على نمط حياتك المهنية.

عاطفيًا: تمارس سحرك وتعرف خبرًا أو مفاجأة، وتناقش قضية زواج أو خطوبة أو تشارك في مناسبة اجتماعية مهمة جدًا.

صحيًا: تبدو متوترًا ويمكن يرتفع ضغطك على أثر بعض التطورات، فحذار هذه الأجواء وحاول تجنبها ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.



السرطان

مهنيًا: يوم جيد تتوفق في حلحلة مسالة او معاملة قانونية ستساعدك الظروف لتقدّم في النهاية عملًا كاملًا ينال الإعجاب

عاطفيًا: تكون الظروف الحالية مؤاتية جدًا للتقارب، بإمكانك المشاركة في الندوات والدّعوات، وقد تجد نصفك الآخر أو ربمّا تبدأ صداقة ما تتعزز روابطها لاحقًا لتصبح عاطفية وثابتة.

صحيًا: تعاني بعض اضطرابات المعدة بسبب تناولك الوجبات السريعة بشكل مستمر، فحاول أن تتجنبها حتى لا تعرض نفسك لمشكلة صحية.



الأسد

مهنيًا: تسير معك الحظوظ لتنير دربك ويساهم الحظ في حسم الأمور لصالحك حيث يكون لك حصة في الأرباح ومكافأة لجهود سابقة أو مالية.

عاطفيًا: يتسلط الضوء على شؤون العائلة والمنزل ما يجعلك تطرح بعض التساؤلات، وتمر بلحظات من القلق والجمود وعدم التواصل.

صحيًا: تواجه متاعب لا حصر لها في التعامل مع اضطرابات الجهاز الهضمي، وهذا يتطلب منك العناية والاهتمام في اختيار أنواع الطعام.



العذراء

مهنيًا: ترفض الوقوع في الروتين فتطرق المشاكل بابك مجددًا وتدفعك إلى وضع اجتماعي وعملي مميّز.

عاطفيًا: تحتفل بجديد أو تتلقى مفاجأة إلا أن أمرًا واحدًا يرخي بظله عليك وهو مشكلة عائلية تطرأ فتضطر إلى تعديل برامجك أو تأجيل موعد أو لقاء.

صحيًا: عليك السعي في الأيام المقبلة الاهتمام الجدي بحياتك الصحية بشكل أفضل والاستماع إلى رأي الأطباء والعمل بنصائحهم.



الميزان

مهنيًا: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعًا ماضيًا، لكنك تبدو مضغوطًا وغير قادر على ضبط الإيقاع.

عاطفيًا: تتغيّر الأحوال نحو الأفضل، تستعيد ثقتك وسيطرتك على الأمور، وتحكم عليها بصوابية، وتتعزّز الحظوظ على صعيد الصداقة والحب.

صحيًا: عليك أن تتدارك الأمر فقد تبدأ بالشعور بالتعب والإرهاق، ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبيًا.



العقرب

مهنيًا: تنشغل ببدء مرحلة جديدة وتؤسس لمشروع تحلم به فتبرهن للجميع انك تستحقّ الترقية او التقدير إلعب دورك بذكاء وحنكة

عاطفيًا: يوم مليء بالانفعالات الشديدة، وقد يولد مشكلة بين الحياة المهنية والعاطفية، ما يثير الحساسيات أو يجعلك تذرف الدمع وتشعر بالأسى.

صحيًا: تشعر اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحيوية وبصحة جيدة، نتيجة التزامك ممارسة التمارين الرياضية والطعام الصحي.



القوس

مهنيًا: يحمل هذا اليوم جديدًا وأحداثًا مميزة، ويحصل تغيير في حياتك المهنية، وترى أن عليك مضاعفة تحرّكاتك واتصالاتك، فتتلقى مساعدة لم تكن تتوقعها.

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا تحتاج إلى أن تكون أكثر قربًا من الشخص الذي تحبه وتحتاج إليه، وأحد مواليد الدلو يعينك في اتخاذ القرارات اللازمة.

صحيًا: تتعرض لحالات الضغط التي تؤثر في حيويتك، ابتعد قليلًا عن الضجة وتردد إلى أماكن هادئة لتسترجع قواك وحيويتك.



الجدي

مهنيًا: احذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرّض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.

عاطفيًا: هدايا وآمال تتجسد بعشق كبير يرضي العقل أيضًا، ويحمل معه الإعجاب الفكري والاحترام والتقدير.

صحيًا: أنت معرض للإصابة بالتعب نتيجة الانهماك المتواصل في العمل، لذا عليك أن تنال قسطًا وافيًا من النوم وتناول المغذيات القادرة على تزويدك بالطاقة.



الدلو

مهنيًا: يوم جيد جدا مثمر وغني بحظوظه فتكون انطلاقته سهلة تجعلك تتصرف بذكاء الاجواء مساعدة تفتح امامك ابواب الفرص.

عاطفيًا: خطوات مهمة وإيجابية في حياتك العاطفية، ولا سيما إذا كنت متزوجًا، فالشريك يحاول إسعادك بشتى الطرق وتظهر له بدورك الاهتمام الكافي.

صحيًا: تعود أن تقوم بتمارين التمدد عندما تستيقظ من النوم، فهو يعزز الدورة الدموية والهضم ويخفف من آلام الظهر إن وجدت.



الحوت

مهنيًا: تنشط وتيرة العمل وتزداد الضغوط على الصعيد لكنها لن تكون ثقيلة بل تتطلّب تركيزًا وتنظيمًا دقيقًا تفاديًا لتراكم الواجبات أو لإهمال الوضع الشخصي.

عاطفيًا: تعيش يومًا إيجابيًا تكون فيه المعنويات العاطفية مرتفعة، يغمرك خلالها الحب والصداقة وتنطلق سعيدًا وتبدو جديًا في خطواتك، فتقيم حسابات لكل شيء وتنجح.

صحيًا: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان، ابتعد عن الأماكن الصاخية وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى.