عودة حركة المرور لطبيعتها على محور سعد الدين الشاذلى

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها أسفل كوبري محور سعد الدين الشاذلي بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزجاج قبل مدخل العبور.



وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بانقلاب سيارة نقل محملة بالزجاج أسفل كوبري محور سعد الدين الشاذلي قبل مدخل العبور، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث من الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.



وكانت ظهرت كثافات مرورية مرتفعة مساء أمس أسفل كوبري محور سعد الدين الشاذلي، وذلك بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالزجاج قبل مدخل العبور، وتم نشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث لسحب الكثافات التي نتجت عن الحادث.