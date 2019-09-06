حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 6 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: يوم جيد جدا مثمر وغني بحظوظه فتكون انطلاقته سهلة تجعلك تتصرف بذكاء الاجواء مساعدة تفتح أمامك أبواب الفرص.

عاطفيًا: خطوات مهمة وإيجابية في حياتك العاطفية، ولا سيما إذا كنت متزوجًا، فالشريك يحاول إسعادك بشتى الطرق وتظهر له بدورك الاهتمام الكافي.

صحيًا: تعود أن تقوم بتمارين التمدد عندما تستيقظ من النوم، فهو يعزز الدورة الدموية والهضم ويخفف من آلام الظهر إن وجدت.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.