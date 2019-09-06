الإمارات الـ16 عالميًا فى تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات

حققت الإمارات نموًا متصاعدًا في صناعة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالميًا، وفق تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) بعنوان الاقتصاد الرقمي لعام 2019، واحتلت المرتبة 16 ضمن الدول العشرين الأوائل متقدمة على كل من إسبانيا وكندا وإيطاليا وروسيا، وكانت الدولة الوحيدة المدرجة بجانب روسيا في قائمة غرب آسيا.



واستعرض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريره الأول عن الاقتصاد الرقمي التدفقات والبيانات والموارد المالية المتصلة بالاقتصاد الرقمي، الفوائد الضخمة التي يمكن أن يدرها الاقتصاد الرقمي وتكاليف التطوير المرتبطة بهذا القطاع في فترة تتميز بتحول واسع النطاق نحو المعاملات الإلكترونية، وتزايد عدد مستخدمي الإنترنت ونمو حركة السوق عبر الإنترنت.



وأضافت «انكتاد»، أن شركات الأعمال التي تنشئ منصات رقمية تتمتع بميزة رئيسية في الاقتصاد المستند إلى البيانات، فهي تجمع بين دور الوسيط ودور البنية التحتية، الأمر الذي يجعلها قادرة على تسجيل واستخلاص البيانات المتصلة بالأنشطة والتفاعلات والمعاملات التي يقوم بها المستخدمون على الإنترنت.