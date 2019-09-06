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اقتصاد

3.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبى فى أسبوع

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.7 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 833 مبايعة بقيمة 1.24 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 361 مليون درهم و758 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 883 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة القوز الأولى، تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة برج خليفة أهم المبايعات، وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة 2.4 مليار درهم منها 88 رهن أراض بقيمة 1.9 مليار درهم و308 رهونات فلل وشقق بقيمة 578 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، ورهن في منطقة نخلة جميرا بقيمة 365 مليون درهم.

وحققت التصرفات العقارية في دبي 1.87 مليار، حيث تم تسجيل 131 مبايعة بقيمة 215 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 63 مليون درهم و115 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 152 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة. وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 5 ملايين، وجاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة الجداف أهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم. وسجلت الرهونات 1.65 مليار درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 1.6 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 59 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي.

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