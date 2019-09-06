لهذه الأسباب.. تم سحب كتاب "هارى بوتر" فى أمريكا

طلب كاهن إحدى المدارس الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية، من إدارة المدرسة إزالة جميع الكتب المتعلقة بقصة الفيلم الشهير "هاري بوتر".



ونشرت صحيفة "هندوستانت تايمز"، أن القس دان ريهيل من مدرسة سانت إدوارد الكاثوليكية بولاية تينيسي بعث بريدًا إلكترونيًا لإدارة المدرسة يطلب فيه إزالة جميع كتب "هاري بوتر" من مكتبة المدرسة؛ لأن بقراءتها ستحضر الأرواح الشريرة وتتسبب باللعنات للمدرسة.



وأكد القس أنه استشار خبراء الأرواح الشريرة في الولايات المتحدة وروما، ودعموا قراره بإزالة الكتب بسبب الأخطار المترتبة عليها.



وأشارت الصحيفة إلى أن القس كتب في البريد الإلكتروني الذي قام بإرساله، أن الكتب تحتوي على تعويذات فعلية وحقيقية كان يستخدمها السحرة في الأزمنة القديمة،



وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة المدرسة وافقت على قرار القس؛ لأنه من ضمن اختصاصاته ككاهن للمدرسة، وقامت بإزالة الكتب من على أرفف المكاتب.



وأكدت إدارة المدرسة أن الهدف الأول للكتب هو بناء قدرات الطلاب ووعيهم وثقافتهم، ويجب عليهم إزاله أي شيء يضر بهم.