مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة فى مواجهة مع الشرطة بالقليوبية

لقي أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق الرصاص بالقليوبية وجري نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



كانت وردت معلومات تفيد باختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة - 38 سنة- مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا "مخدرات، سرقة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس لمدة خمس سنوات فى قضية مقاومة سلطات)، وهو أحد المتهمين المشاركين فى واقعة إطلاق أعيرة نارية، فى أغسطس الماضى تجاه القوات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية والتى نتج عنها إصابة أحد ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أشمون ووفاة أحد المتهمين.



عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن القليوبية وبمجرد مشاهدته للقوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، مما دعا القوات لمبادلته بالمثل مما أسفر عن مصرعه وضبط بجوار جثته (بندقية آلية وبخزينتها طلقتان وقطعة من مخدر الحشيش مبلغ مالى).



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.