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فن

كيم كارداشيان تندم على تصريحاتها الأخيرة.. وتبرر: "كنت مخمورة"

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، عن سر مقاطعتها المشروبات الكحولية والخمور.

وأفصحت خلال برنامجها الواقعي "Keeping up with The Kardashians"، أنها اعترفت بأنها تنتظر طفلها الرابع من أم بديلة، وهي في حالة لا وعي، تحت تأثير الكحوليات.

وقالت كارداشيان، في اعترافها، إنها كشفت عن انتظارها طفلها الرابع لأحد الأشخاص، وهي مخمورة، في الحفل السنوي الذي يقيمه أهلها في شهر ديسمبر، بمناسبة أعياد الميلاد.

وأشارت إلى أنها ارتكبت خطأ عندما أفصحت عن حملها الرابع، وهو ما يجعلها ممتنعة عن تناول الكحوليات واستقبلت كيم كارداشيان طفلها الرابع "سالم" في شهر مايو.

وتعاني نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية من أصل أرميني، من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة، فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.

وصرحت كيم، البالغة من العمر 38 عاما والتي تمتلك شركات مكياج وعطور، بعد استقبالها لمولودها الجديد: "إنه هنا وهو مميز!"، وأضافت وهو توأم شيكاغو، أنا متأكدة أنه سيتغير عندما يكبر، لكنه الآن يشبهها كثيرا.

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