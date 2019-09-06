تفاصيل إصابة 8 مواطنين بالتسمم نتيجة وجبة "كشرى" بالسويس

كشف الأجهزة الأمنية بالسويس ملابسات إصابة 8 أشخاص بحالة تسمم نتيجة وجبة كشري.



كان تبلغ لقسم شرطة السويس (بمديرية أمن السويس) من إحدى المستشفيات الكائنة بدائرة القسم، بوصول 8 مواطنين مصابين باشتباه تسمم، إثر تناولهم إحدى الوجبات الغذائية (كشرى) من أحد المحلات، وتداول الواقعة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وبالفحص تبين تناول المصابين وجبة طعام من أحد محال الكشرى الكائنة بمدينة السويس، مما أدى إلى إصابتهم بالتسمم.. تم نقلهم إلى المستشفى وخروجهم جميعًا بعد تلقى العلاج اللازم، وتم ضبط (2) من القائمين على إدارة المحل... تم اتخاذ الإجراءات القانونية.