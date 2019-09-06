أهم عروض أزياء أسبوع الموضة فى نيويورك 2020

تفصلنا ساعات قليلة، وينطلق الحدث الأكبر في عالم الموضة، فى مدينة نيويورك، وهو أسبوع الموضة في نيويورك 2020، والذي سينطلق اليوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر ويستمر حتى 11 سبتمبر.



ويقدم أكثر من 50 من مصممي الأزياء حول العالم، مجموعاتهم الجديدة فى عالم الأزياء، بحسب الجدول الزمني المقرر لدى أسبوع الموضة في نيويورك 2020، ومن أبرز الأسماء للتي ستقدم عروضها على منصات "NYFW" في نيويورك، هم: جيريمي سكوت، كيت سباد، ريبيكا مينكوف، كريستيان سيريانو، رالف لورين، جاسون وو، ذا رو، كارولاينا هيريرا.



بالإضافة إلى مصممي الأزياء توم فورد، وأوسكار دي لا رينتا، ومايكل كورس، وبراندون ماكسويل وتوري بورش، وسيقدمون أحدث إبداعاتهم في أسبوع الموضة بنيويورك "Zendaya" ومجموعتها من "Tommy Hilfiger" خلال الأسبوع.



كما ستعرض "Savage X Fenty"، العلامة التجارية الشاملة لريهانا، مجموعة خريف شتاء 2019 خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأيضًا من المقرر أن تقدم جورجينا تشابمان، أول عرض منفرد لها.



وسيبدأ الحدث الذي ينتظره صانعي الموضة ومحبيها من مختلف البلاد، اليوم الجمعة، مع عرض أزياء "Telfar" كأول مجموعة بأسبوع الموضة، وينتهي يوم الأربعاء 11 سبتمبر، حيث يختتم أسبوع الموضة عروضه، مارك جاكوبس الأسبوع.



وسيشهد أسبوع الموضة في نيويورك "NYFW"، هذا العام جدولًا زمنيًا أقصر من كل مرة، حيث سيعقد في كل من شهر فبراير وشهر سبتمبر الجاري، حيث سيكون مناسبة نصف سنوية، يستطيع من خلالها أن يعرض المصممون أحدث مجموعات الخريف والربيع للجمهور ووسائل الإعلام العالمية.



ويتوقع موقع "Etonline" رؤية كل من عارضات الأزياء مثل جيجي وبيلا حديد، وكذلك عارضات الأزياء "Kaia Gerber وWinnie Harlow".



كما سيكون هناك أيضًا عدد كبير من نجوم هوليود، الذين سيجلسون في الصف الأول في العديد من الأحداث، من بينهم جوليان مور، بريانكا شوبرا جوناس، نينا دوبريف، كلوي جريس موريتز، سيلينا جوميز، كيت هدسون وغيرها الكثير.