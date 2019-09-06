رئيس هيئة الأرصاد يوضح طقس اليوم الجمعة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة سيكون معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري ومحافطات القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنه سيكون شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



وأضاف "عبدالعال" في تصريحات لـ"الدستور"، قائلًا: "ستظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء".



وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.