اليوم.. حفل توقيع أعمال نهاد كرارة بكافيه بوكتشينو

يستضيف بوك كافيه بوكتشينو بالجيزة حفل توقيع أعمال الكاتبة نهاد كرارة وذلك في تمام الخامسة مساء اليوم.



الأعمال هي نيسان الوجع، ومدن الفراشات، والدمشوري، وآخر حدود الحلم، ويناقشها كل من الكاتب الساخر الكبير عادل إدريس المسلمي، والكاتب أحمد سعيد.



أما عن نهاد كرارة فهي محاسبة وكاتبة مصرية صدر لها كتب مشتركة مثل بوح الصحبة وقطرات مطر وكتب فردية نيسان الوجع مدن الفراشات الدمشوري وآخر حدود الحلم نشرة العديد من المقالات علي المواقع الالكترونية المختلفة كموقع قل مقالات اجتماعية وبعض القصائد العمودية والعامية علي المواقع الأخرى صدر لها عدد من القصص في جرائد مختلفة منها صوت الشعب وجريدة القصة وغيرها عضو مجلس إدارة لموقع الصحبة نيوز مدير تنفيذي لدار الصحبة الثقافية للنشررالإلكتروني.