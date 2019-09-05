ورش فنية متنوعة بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة أسيوط، وأقام قصر ثقافة أحمد بهاء الدين عدد من الورش الفنية منها كورس لتعليم مبادئ الخط العربي للأطفال، ورشة فنون التشكيلية ورسم حر للأطفال مع وطلاب وطالبات مدرسة الإيمان بالوليدية، ورشة رسم، ورشة حكي لتعليم القيم والمثل العليا للأطفال وكيفية اختيار القدوة الصالحة، ورشة أشغال فنية لتعليم الأطفال عمل نماذج للفراشات والطيور باستخدام ورق الكانسون الملون.



كما شارك القصر ضمن مشاركات الهيئة المجتمعية فى إدخال الفرحة والبهجة للموهوبين والمتميزين وأوائل الشهادات العامة، حيث قدم عرض فني لفرقة الموسيقي والكورال للطفل وذلك بنقابة المهندسين بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد سيد.



وقامت الفرقة بغناء مجموعة من الأغانى منها "الناجح يرفع ايده للفنان مصطفي جمال، اتفضل قهوة وأغنية لأنك عظيمة لمريم صفوت، يا ورد علي فل وياسمين لسيف العسيري، قال جاني بعد يومين وحبيبي، انا ابن مصر وأما بروة لايهاب ممدوح والعديد من أغاني النجاح والأغاني الوطنية والتراثية، إلى جانب فقرة فى حب مصر لنجوم الفرقة مصطفي جمال، ايهاب ممدوح، مريم صفوت، استيفن روماني، ماريا اشرف، سيف العسيري، بسملة حازم واغنية مستنياك والعديد من المواهب.



وفى الختام، كرم عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين، أعضاء الفرقة ومنح مجموعة منهم بطاقة عضوية شرفية مدي الحياة للأطفال الموهوبين وأسرهم.