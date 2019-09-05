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طفلة بدون ساقين تشارك في اسبوع الموضة بنيويورك 2019

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:50 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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شاركت الطفلة البريطاتية "ديزي ماي ديمترى" صاحبة التاسعة اعوام بأسبوع الموضة بنيويورك 2019، وهي مبتورة الساقين.

ووفقا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد اختارت شركة أزياء لولو وجيجي كوتور، الطفلة ديزي، لتظهر في عرض الأزياء الخاص بها بعد أن شاهدتها إيني هيغوس-بويرون، مؤسسة الشركة وهي تعرض أزياء في لندن.

وتعتبر ديزى، أول طفلة تشارك بأحد عروض الأزياء، وهي مبتورة الساقين، الأمر الذي جذب الكثيرين لروية الطفلة علي "الردكاربت".

وقال أليكس ديميتري، والد الطفلة إنها تريد أن تمهد الطريق أمام من فقدوا سيقانهم لدخول هذا المجال.

وأوضح أليكس، أن مشاركة ابنته في العرض، يعتبر بمثابة نقطة تحول في حياتها، مشيرا الي انها تساهم بشكل كبير في تقبل المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة.

فقد ولدت الطفلة وهي تعاني من مرض الهيميليا الليفية وهو إنعدام النصف الشظوي للأطراف، الأمر الذى تسبب فى فقد جزء من العظم الليفي في الساق أو كلها، مما أدى إلى بتر ساقيها.

شاركت ديزى في الكثير من العروض الخاصة بالأزياء في لندن، حيث انها تمتلك طله ساحرة تجذب اليها الأنظار.

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