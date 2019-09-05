جدول عروض أزياء أسبوع الموضة في نيويورك 2020

تستعد مدينة نيويورك، بواحد من أهم الأحداث العالمية بها، وهو أسبوع الموضة في نيويورك 2020، والذي سينطلق غدًا، الموافق 6 سبتمبر ويستمر حتى 11 سبتمبر.



وسيبدأ الحدث الذي ينتظره صانعي الموضة ومحبيها من مختلف البلاد، غدًا الجمعة مع عرض أزياء Telfar كأول مجموعة بأسبوع الموضة، وينتهي يوم الأربعاء 11 سبتمبر، حيث يختتم أسبوع الموضة عروضه، مارك جاكوبس الأسبوع.

سيشهد أسبوع الموضة في نيويورك NYFW، هذا العام جدولًا زمنيًا أقصر من كل مرة، حيث سيعقد في كل من شهر فبراير وشهر سبتمبر الجاري، حيث سيكون مناسبة نصف سنوية، يستطيع من خلالها أن يعرض المصممون أحدث مجموعات الخريف والربيع للجمهور ووسائل الإعلام العالمية.



ويتوقع موقع entertainment online " رؤية كل من عارضات الأزياء مثل Gigi وBella Hadid، وكذلك عارضات الأزياء Kaia Gerber وWinnie Harlow.



كما سيكون هناك أيضًا عدد كبير من نجوم هوليود، الذين سيجلسون في الصف الأول في العديد من الأحداث، من بينهم جوليان مور، بريانكا شوبرا جوناس، نينا دوبريف، كلوي غريس موريتز، سيلينا غوميز، كيت هدسون وغيرها الكثير.

