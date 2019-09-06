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مصر

تخصيص 1728 وحدة سكنية لنقابة الصحفيين بـ6 مدن جديدة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:52 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علا العلاف
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وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص عدد من الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان منها "سكن مصر، دار مصر، Janna، ببعض المدن مدينة 6 أكتوبر، المنيا الجديدة، غرب أسيوط، برج العرب، القاهرة الجديدة".

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن الهيئة خصصت 1152 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر لنقابة الصحفيين وسيتم طرح 480 وحدة سكنية بواقع 20 عمارة بمدينة 6 أكتوبر بمشروع سكن مصر، بأرقام العمارات من رقم 131 إلى 137 ورقم العمارة من 137 إلى 152.

وأضاف "مصطفى"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم تخصيص 288 وحدة سكنية بواقع 13 عمارة بمشروع "سكن مصر" بالمنيا الجديدة بالعمارات من رقم 13 إلى رقم العمارة 24، وتخصيص 291 وحدة سكنية بالعمارات رقم 19 إلى 26 بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، فضلا عن تخصيص 291 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة غرب قنا، لافتًا إلى أن الهيئة خصصت 288 وحدة سكنية بواقع 13 عمارة بمشروع "janna" من الوحدات الشاغرة بالمشروع، بالإضافة إلى أنها خصصت 288 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بمدينة برج العرب.

وكشف "رئيس الجهاز" عن المالية التي سيتم الالتزام بها عند سداد الوحدات السكنية، أن يسدد الصحفي 20 % من قيمة الوحدة المقدمة، بالإضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5 % لمجلس أمناء، وذلك خلال شهرين بحد أقصى من تاريخ أخطار الجمعية بالموافقة وسيتم تحديدها من لجنة التسعير المختصة بالهيئة.

وأوضح أنه يتم سداد نسبة 10% من قيمة الوحدة، بعد 6 أشهر من تاريخ سداد مقدم الحجز، ويتم سداد نسبة 10% عند الاستلام، مشيرا إلى أنه يتم سداد 60% على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات، محملة بالأعباء وفقًا لفائدة البنك المركزي المقرر التي تصل إلى 2% وإضافة 0.5% من تاريخ الاستلام، على أن يسدد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، مشيرًا إلى أن عضو نقابة الصحفيين يلتزم باستلام الوحدة المخصصة له وفقًا لأخطار الجمعية بمواعيد الاستلام مع الالتزام بسداد وديعة الصيانة المقرر لجهاز المدينة المخصص له بها الوحدة وتقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام.

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