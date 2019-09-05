ولية أمر تكشف لشريف عامر مفاجأة عن مصروفات الحضانة

تحدث الإعلامي شريف عامر، عن تجربته مع مدارس أبنائه في أمريكا، قائلًا إن المدرسة طلبت منه 25 قلم رصاص، وتفاجأ في نهاية العام، بأنهم ردوا إليه الأقلام، وهي قصيرة.



واستضاف عامر، عددًا من الأمهات للحديث عن مصاريف المدارس، والسابلايز، والباصات.



وفاجأت إحدى أولياء الأمور، شريف عامر، قائلة إن مصروفات الحضانة أعلى من مصروفات الصفوف الابتدائية، لافتة إلى أنها تدفع لابنتها في "كي جي" 30 ألف جنيه، بينما الصف الثاني الابتدائي 20 ألف جنيه.





