مقتل وإصابة 5 في هجوم إرهابي بمحافظة ديالى

ذكر مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، أن خمسة أشخاص، غالبيتهم جنود سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم مسلح من جانب عناصر تنظيم داعش الارهابي استهدف نقطة أمنية في محافظة ديالي.



وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران، فضلا عن إصابة شخصين جراء هذا الهجوم الارهابي الذي استهدف نقطة أمنية قرب ناحية ابي صيدا في ديالى.



على جانب آخر، ذكر مصدر أمني أن فرق البحث التابعة إلى منظمات المجتمع المدني بمنطقة نشوان في الموصل عثرت على 23 جثة يعتقد أنها لعناصر "داعش" الإرهابي.