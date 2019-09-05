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الثقافة

حبيبة عبد الله: بدأت الرسم منذ الصغر.. وأرسم ما أحبه (حوار)

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:29 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظمت الفنانة حبيبة عبد الله، صاحبة الـ19 عامًا، معرضها بعنوان "وجوه"، والمقام حاليًا في الفترة من 31 وحتى الـ8 من سبتمبر الجاري، والمعرض يضم العديد من اللوحات التعبيرية، بالإضافة للكثيرمن البورتريهات للمشاهير، مثل الرئيس السيسي، ومحمد صلاح نجم ليفربول، وأيضا الفنان أحمد حلمي
وغيرهم، "الدستور" التقت عبد الله وكان هذا الحوار.


كيف اكتشتف إنك موهوبة في الرسم؟

في الدراسة لاحظ المدرسين أنني أرسم بشكل جيد جدًا، وحصلت على 12 شهادة تقدير، وبعدها كانت والدتي تشجعني؛ لأنها أيضا خريجة تربية فنية.


لماذا أطلقت على معرضك اسم "وجوه"؟

لأن المعرض يضم الكثير من البورتريهات، وبالتالي وجدت أن هذا الاسم يليق أكثر بالمعرض.


يضم المعرض بعض اللوحات التعبيرية أيضا، لماذا تم دمجها مع معرض "وجوه" ؟

لأني أحببت ان يكون المعرض متنوعًا، وأن يشكل الجزء الأكبر فيه فن البورتريه، وهو ما تراه الآن.


قلت أنك أدركتي موهبتك وأنت صغيرة.. لماذا لم تدخلين كلية الفنون الجميلة؟

حاولت بالفعل ولكني لم أنجح ودخلت كلية الإعلام.


هل واجهتك صعوبات في إقامة معارضك أو في الرسم بصفة عامة؟

نعم قابت الكثير من الصعوبات، لدرجة أنني كنت سأتوقف تمامًا عن الرسم، ولكن تحت تشجيع والدتي أكملت ونجحت في إقامة معرض سابق في ساقية الصاوي، وهذا هو معرضي الثاني.


أين ترى حبيبة نفسها في المستقبل؟

أتمنى أن أكمل ما بدأته، وأن أنجح في ممارسة هوايتي، ويكون لي بصمة حقيقية، وأن أصبح يومًا ما فنانة تشكيلية كبيرة.

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