قائد عسكرى عراقي ينفي علمه بإنشاء قوة جوية للحشد الشعبي

نفى قائد القوة الجوية في العراق الفريق الركن أنور حمه أمين علمه باستحداث مديرية للقوة الجوية من قبل هيئة الحشد الشعبي.

وقال أمين - في تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكي الخميس - إنه لا يمكن تأكيد صحة هذا الخبر.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد قالت إن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وجه بتشكيل مديرية للقوة الجوية في الحشد وتكليف صلاح مهدي حنتوش برئاستها.

وبينت وثيقة صادرة عن هيئة الحشد بتاريخ الرابع من سبتمبر الجاري، أن التشكيل الجديد تم بالاستناد على الأمر الديواني التاسع والسبعين الصادر في العام 2014 عن مكتب رئيس الوزراء.