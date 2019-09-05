وزراء الحكومة السودانية الجديدة يؤدون القسم الدستوري.. الأحد

قال عضو مجلس السيادة في السودان الفريق شمس الدين الكباشي إن وزراء الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الليلة، سيؤدون القسم الدستوري الأحد المقبل.



ونقلت وسائل إعلام سودانية عن الكباشي قوله إن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة، لكنه أعرب عن ثقته في قدرتها على تخطيها.



وأعلن رئيس الوزراء السوداني تشكيل أول حكومة مدنية بعد الثورة السودانية، ضمت 18 وزيرا، بينهم 4 وزيرات، فيما أرجئ تسمية وزيري البنى التحتية والنقل، والثروة الحيوانية والسمكية، لمزيد من التشاور، بهدف تمثيل ولاية النيل الأزرق (جنوب السودان)، والشرق.