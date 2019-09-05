إغلاق باب التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية لنادي الزمالك

أغلق مساء اليوم الخميس، باب التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية لنادي الزمالك، بعد حضور أعداد كبيرة من أعضاء النادي.

وكان باب التسجيل للجمعية العمومية لنادي الزمالك قد فتح في التاسعة من صباح اليوم، وحرص عدد كبير من أعضاء النادي على الحضور للتصويت على ميزانية النادي، ولإبداء الرأي في الانتخابات التكميلية، حيث نجح بالتزكية كل من أشرف زكي في منصب أمين الصندوق، والثلاثي أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على مقاعد عضوية مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يستأنف انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك غدا الجمعة وبعد غد السبت.