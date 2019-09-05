"الحرية المصري" يواصل تأهيل الشباب لانتخابات المحليات

قال أحمد مهني، الأمين العام بحزب الحرية المصري، إن الحزب نظم المنتدى الأول الأسبوع الماضي ضمن سلسلة من المنتديات التى تهدف لتدريب وتأهيل الشباب لخوض الانتخابات، مطالبًا جميع الشباب أن يتطلع للمستقبل ويحاول أن يستفيد من الخبرات السابقة.



وأضاف مهني لـ"الدستور"، أن الحزب يسعى جاهدًا لتقديم نموذج مختلف للشباب السياسي في مصر، حتى نستطيع أن نقدم قيادة قادرة على تحمل المسئولية وبناء الوطن لهم، مؤكدًا أن أمانات المحافظات تكثف من تنظيم الدورات التدريبية للمرأة والشباب على خوض انتخابات المجالس المحلية.