تفاصيل الحلقة 3 من مسلسل عروس بيروت

تدور أحداث الحلقة 3 من مسلسل عروس بيروت حول قصة حب نشأت عندما يلتقي فارس بثريا التي تعمل مغنية في أحد الملاهي الليلية، لكن لقائهما وحبهما كان سبب في بداية المشاكل خاصة بسبب رفض المحيطين لهما لهذا الحب، وخاصة (ليلى) والدة (فارس).



عروس بيروت بطولة الفنان التونسي ظافر العابدين والفنانة اللبنانية كارمن بصيص، وهو النسخة المعربة من المسلسل الشهير "عروس اسطنبول"، وهو العمل الثاني الذي يجمع ما بين ظافر العابدين وكارمن بصيبص بعد المسلسل المصري "ليالي أوجيني" الذي تم عُرضه في رمضان 2018

