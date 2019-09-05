بلاغ للنائب العام على الهواء بسبب أسعار الدواجن

تقدم ماجد عتمان مربي دواجن من محافظة كفر الشيخ، ببلاغ للنائب العام في أزمة انهيار أسعار الدواجن في السوق المصرية.



وقال عتمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شعبان بلال، في برنامج "من سيزرع المليون"، المذاع عبر شاشة "الصحة والجمال"، مساء اليوم الخميس، إن أسعار الدواجن ارتفعت بجنون قبل عيد الأضحى.



وأضاف: "أتوجه ببلاغ للنائب العام بأن يتدخل لحل أزمة الدواجن وإنقاذ تلك الصناعة من الانهيار".



وأردف: "هناك تلاعب من قبل السماسرة ولابد من التدخل الفوري والعاجل، قدمت لوزير الزراعة طلب بأن يخرج بسعر عادل يلتزم به الجميع حتى لا يأتي آخرون يتحكموا في الأسعار".

