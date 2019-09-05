تفاصيل الحلقة 3 من المسلسل الخليجي جمان على mbc1

تأتى تفاصيل الحلقة الثالثة من المسلسل الخليجى "جمان" حول العمل على قضية نفسية المرأة التي أحاطت بها القيود فتمردت عليها، ثم اختارت أن تعود إليها بمحض إرادتها، عبر قصة امرأة تدعى جمان، التي تجسد نور الغندور شخصيتها، حيث تعيش حياتها الأسرية مع زوجها، لكن تحدث متغيرات كثيرة في حياتها، وسط أحداث وخطوط متشابكة في العمل الذي يطرح قضايا اجتماعية وإنسانية عدة، مسلّطا الضوء على العلاقات العاطفية والخيانة وسوء المعاملة والهجران بين الأزواج.



جمان بطولة عدد من الفنانين بينهم نور الغندور، وفاطمة الحوسني، وفوز الشطي، وفاطمة الطباخ، ومهند الحمدي، وهدى صلاح، وعبد الله التركماني، وناصر كرماني، ومحمد الدوسري، وفرح المهدي، وحسن إبراهيم، وليالي دهراب، وإيمان العلي، وأحمد النجار، وأحمد الهزيم وغيرهم.