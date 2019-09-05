"تغيير أمناء الخدمة".. أحدث حلقة لحملة "سؤال للبابا"

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "سؤال للبابا".



وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" تحت عنوان: "تغيير أمناء الخدمة"، وقال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الحلقة، إن تغيير أمناء الخدمة هدفه هو ضخ دم جديد فى الكنيسة، ولابد أن ينفذ الأمر دون حساسية، وبكل سلام فى جميع الكنائس.



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت بعيد صعود جسد القديسة العذراء مريم إلى السماء، بعد أن بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي استغرق 15 يومًا مُتصلة اختتمت بقداسات عيد العذراء في محافظة المنيا.