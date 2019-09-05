برلمانية تطلب إزالة السور الحديدي في محيط محطة مترو حلوان

التقى محافظ القاهرة، اليوم الخميس، عدد من نواب جنوب القاهرة، لبحث طلبات النواب الخاصة بدوائرهم.



قالت النائبة دينا عبد العزيز، إنها طلبت خلال لقاءها بمحافظة القاهرة، بالإسراع فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالصرف الصحي ورصف الطرق بجانب الإسراع فى تركيب إشارة مرور مزودة بكاميرات خصوصا أن هناك اجتماع عقدته لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب وخرجت بتوصيات منها تزويد حلوان بإشارات.



ولفتت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية لها، إلى أنها طالبت أيضا بالإسراع فى إنشاء محطة أتوبيس فى منطقة كفرة العلو، بجانب إزالة السور الحديدي فى محيط محطة مترو حلوان أو توسعته على الأقل لأن الناس تعانى من التكدس، بالإضافة إلى حصر القصور المهدرة فى حلوان والعمل على استغلالها بدل من تخريبها.