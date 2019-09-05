في معرض"وجوه".. "حبيبة عبد الله" فنانة بورتريهات بدرجة "إبداع"

نظمت الفنانة حبيبة عبد الله صاحبة الـ19 عاما معرضها بعنوان "الوجوه"، والمقام حاليًا في الفترة من 31 أغسطس، وحتى الـ8 من سبتمبر الجاري.



"الوجوه" هو المعرض الثاني لعبد الله بعد معرضها الأول، والذي أقامته في فترة سابقة بساقية الصاوي.



وقالت عبد الله لـ"الدستور" أنها تعمدت أن يكون معرضها متنوعًا، ويضم بعض البورتريهات للمشاهير ومنهم الرئيس السيسي، ولاعب كرة القدم محمد صلاح، والفنان أحمد حلمي وغيرهم.



وقالت والدتها مدام إلهام محفوظ، -وهي أيضا خريجة تربية فنية- إنها نصحت ابنتها بأن يكون المعرض متنوعًا، وأن تضع في أفكارها شيئا من التعبيرية.



وأضافت "محفوظ" أنها ستحقق نجاحًا كبيرًا، وأنها موهوبة، وتقوم بتوزيع الظل والإضاءة بشكل جيد، وأنها موهبة تستحق أن نقف ورائها وأنها تتمنى أن يتم تبني موهبتها بشكل يليق بها.