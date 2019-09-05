الأنبا ماركوس فى زيارة لمدير أمن الدقهلية للتهنئة برأس السنة الهجرية

زار الأنبا ماركوس اسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانه بالبراري، اللواء عمار فاضل مدير أمن الدقهلية، واللواء مساعد الوزير لمحافظات الدلتا محمد حجي، للتهنئة برأس السنة الهجرية.



كما شارك الأنبا ماركوس فى زيارة التهنئة، القمص ديسقورس شحاته وكيل مطرانية دمياط والبراري والقس أثناسيوس زكي.



واحتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 22 من أغسطس الجاري بعيد السيدة العذراء مريم، وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر توت وتنتهي بشهري مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 أيام.