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روشتة ذهبية للتخلص من الأرق والحصول على نوم هادئ.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:05 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قالت الدكتورة شهيرة لوزا، استشاري طب النوم، إن 90% من أسباب الأرق الحالة النفسية والسلوكيات لدى الشخص.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن علاج قلة النوم يتم من خلال الإخصائي النفسي حيث يقوم بتعديل سلوكيات الشخص ويحدد له كيفية التعامل مع مشكلة الأرق.

وكشفت عن روشتة ذهبية للحصول على نوم هادئ من خلال تحديد ميعاد للاستيقاظ منه ولا يلجأ للنوم أثناء النهار لتعويض الوقت الذي لم يحصل عليه في النوم أثناء الليل.

وتابعت، أنه لا يجب الدخول إلى غرفة النوم في حال عدم الشعور بالنوم مع الابتعاد عن المنبهات مثل الشاي والقهوة والشيكولاته والمشروبات الغازية والكافيين وبدائل السكر وبعض الأدوية المخصصة للصداع والقرفة وأدوية النوم بدون استشارة الطبيب فيما يفضل تناول الينسون لأنه يساعد على النوم.

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