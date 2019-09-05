تعليق ماجد المصري بعد عرض الحلقة الاولى من مسلسل بحر

قال الفنان ماجد المصرى بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "بحر"، إن أول مرة فى حياتى ألعب صعيدى، ونبتعد فيه عن الثأر والسلاح، فـ"بحر" عاشق ولهان له قصة حب حقيقية وضد الثأر فالدم فى رأيه ليس الحل، فهو شخصية غنية.



وأضاف المصري أن "الشخصية دائمًا أبوه يقول له "ربنا يجعل نصيبك من اسمك"، فهى منطقة جديدة فى الدراما الصعيدية، نناقش من خلاله قضية الأمانة، فماذا لو أؤتمن بحر على شىء؟ هيموت نفسه عشان صعيدى بجد ورجولة".



وعبر الفنان ماجد المصرى عن سعادته بتصدر مسلسل بحر مؤشرات البحث على "جوجل" بعد عرض الحلقة الأولى من العمل.