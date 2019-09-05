حدوتة رومانسية على أعلى قمة جبلية بطلتها نورهان الرفاعي

حلت نورهان الرفاعي، أول مصرية تصعد أعلى قمة في العالم ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي".



وكشفت نورهان، أنها تسلقت الجبال لأول مرة في سانت كاترين، من 10 سنوات، ومنذ ذلك الوقت أصبحت هوايتها المفضلة.



وعن تسلقها قمة إلبروس في روسيا، قالت إنها كانت في سيناء، ثم فوجئت بـ"عمر"، يسأل عن شخص يذهب بصحبته لتسلق "إلبروس"، فطلبت الذهاب معه.



وقالت نورهان: "عندما نجحنا في الصعود للقمة فوجئت أن عمر أحضر معه كيك صغير، وشمعة، وشريط مكتوب عليه "هابي بيرث داي"، واحتفلنا بعيد ميلادي في يوليو الماضي".

