اليمن.. حصاد ثقيل لضحايا المدنيين من خروقات الحوثي بالحديدة

كشفت إحصائية أعدها حقوقيون يمنيون، أن هجمات ميليشيات الحوثي الانقلابية، أودت بحياة 33 مدنياً، وجرحت 85 آخرين بمديرية حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن وحدها، منذ دخول اتفاق ستوكهولم حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018، وحتى 30 أغسطس الماضي.

وأوضحت الإحصائية التي رصدت انتهاكات وجرائم ميليشيات الحوثي خلال الأشهر الثمانية الماضية، أن من بين إجمالي المدنيين الذين قُتلوا بقذائف ميليشيات الحوثي بمديرية حيس في محافظة الحديدة 5 أطفال و6 نساء و24 رجلاً.

وبحسب الإحصائية التي رصدها موثوقون ينشطون في العمل الحقوقي، فإن من بين الجرحى الذين أصيبوا بقذائف ميليشيات الحوثي، والبالغ عددهم 85 جريحاً، 28 امرأة، و20 شاباً و6 فتيات ما دون الثامنة عشرة عاما.

وعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير فيديو بعنوان "الحوثي .. من حلم خميني اليمن إلى كهوف صعدة"، رصدت فيه تاريخ جماعة الحوثي، وزعيمهم عبد الملك الحوثي، والتي وصفته القناة بـ"ساكن الكهوف".

وعن حركة "الحوثي"، قالت القناة السعودية، إنها حركة سياسية ذات طابع مذهبي ديني، تعرف نفسها بأنصار الله، وتتخذ من صعدة مقرا لها، أما "الحوثي"، فهو لقبها الأشهر إعلاميا، نسبة لمؤسسها بدر الدين الحوثي.