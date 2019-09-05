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سياسي

"محلية البرلمان": استبدال "التوكتوك" بـ"الفان" حل عملي لمشكلة واقعية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:59 م
المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني
إسلام نصير
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قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجه الحكومة نحو استبدال وإحلال "التوكتوك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان"، يؤكد وفائها بتعهداتها لحل أزمات هذا الملف والذي تمت مناقشته فى العديد من اللجان النوعية بمجلس النواب بناءً على طلبات إحاطة مقدمة من الأعضاء من مختلف الدوائر.

وأكد "السجينى"، في تصريحات صحفية له اليوم، على أن طلبات الإحاطة التي تمت مناقشتها بالبرلمان بهذا الشأن تعلقت بأزمة وانتشار مركبات التوك توك بدون ترخيص وبدون رقابة من الدولة كاملة عليها، بالإضافة للعديد من الآفات التي نتجت عن استخدامه بالمجتمع وسيره بالطرق، مضيفا أن هذه المناقشات أسست لقناعة بأن هذه المركبات تؤدي خدمة للمواطن في عدد من الوحدات المحلية والقرى مع إشكالية تقنين أوضاعها فى ظل عدم توفير الوسيلة البديلة في حالة منعها.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه جراء ذلك تم تكوين عدد من الرؤى والاجتهادات المختلفة واللجان النوعية الحكومية لبحث هذه المناقشات والقناعات، خاصة أنها من نبض الشارع الذي يمثله النواب بمختلف طوائفهم، وانتهت إلى ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء اليوم، فى بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوكتوك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

وأشار السجينى، إلى أن المناقشات كانت تتضمن التأكيد دائما علي أن هذا الملف به تشابكات بين المحليات والإدارة العامة للمرور، مع وزارة التجارة والصناعة والمالية، حيث التراخيص وقطع الغيار وخطوط سير وغيرها من التشابكات التي كانت تستلزم الجلوس علي طاولة واحدة من أجل الوصول إلى نقطة اشتراك واحدة من شأنها أن تحل إشكالية هذا الملف، متمنيا أن يتم تطبيق هذا البرنامج بكل جدية وفق الأحلام والتوصيات التي عملت من أجلها سواء كانت الحكومة أو البرلمان.

وتابع قائلا: "الحكومة والبرلمان كان بينهم توافق كبير في هذا الملف وضرورة الوصول لحلول واقعية تطبق علي أرض الواقع وما أعلن من خطوات من رئيس الوزراء فى هذا الشأن بادرة خير لحل أزمات التوك توك".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوكتوك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

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