رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بفعاليات الاحتفال بمرور 25 عامًا على كلية رمسيس

يشارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غدًا الجمعة، بفعاليات الاحتفال بمرور 25 عامًا على كلية رمسيس بدار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر أن يشارك بالحضورعدد كبير من القيادات الدينية، بالإضافة لحضور عدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب المصري.



وشارك القس أندرية زكى، أمس بفعاليات اللقاء الذى نظمته الهيئة القبطية الانجيلية بالإسكندرية تحت عنوان "مواجهه فاعله لخطاب الكراهية".



وقال خلال فعاليات اللقاء، إن الكراهية تعنى الرفض للآخر وهى موجودة فى جميع دول العالم، مشددًا على ضرورة مواجهة جميع أنواع خطاب الكراهية بجميع أشكاله، والذي يؤدى إلى نشر السلام.