بعد تخليها عن اتفاق 2015.. كيف تعيد إيران برنامجها النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض التزامات الاتفاق النووي، وعدم الالتزم بأي قيود تتعلق بمجال الأبحاث وتطوير التكنولوجيا النووية وافقت عليها إيران في الاتفاق النووي.



ترصد "الدستور" أبرز الإجراءات المتوقع تنفيذها من قبل إيران لتطوير برنامجها النووي والتحرر من الاتفاق النووي لعام 2015:



- من المقرر زيادة انتاج إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب لأكثر من 300 كجم وهو السقف الذي كان يحدده الاتفاق النووي، بما يعني التوسع في عمليات التخصيب وانتهاك الاتفاق.



- رفع مستويات المخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠% إلى أكثر من النصف لإنتاج وقود مفاعل طهران البحثي.



- تشغيل أجهزة الطرد المركزي، من نوع "آي آر – 6" و"آي آر – 7"، وإنتاج أجهزة الطرد المركزي "آي آر – 8" المتطورة، وهو الأمر الذي كان محظورا عليها بموجب الاتفاق النووي.



- تشييد منشآت نووية جديدة خاصة بتخصيب اليورانيوم، وقد حظر الاتفاق هذا الأمر لكن مع إعلان خروجها ستزيد من المنشآت النووي، حيث حرم الاتفاق إيران من القيام بأي عمليات إعادة تاهيل للمواد النووية أو تشييد منشآت لها القابلية على إعادة التأهيل.



- تطوير مفاعل بوشهر الذي يعتبر أول مفاعل أنشئ في طهران، عام 1974، وتستخدمه إيران في أغراض سلمية حيث يوفر حوالي 10% من استهلاك إيران من الطاقة الكهربائية، ويستخدم في إنتاج الماء الثقيل الذي يدخل في صناعة القنبلة النووية.



- تحديث محطة فوردو النووية التي تقع على ساحل الخليج العربي، ويستخدم في تخصيب اليورانيوم، وكان من أكثر المفاعلات التي أثارت قلق دول الخليج لقربه منها ولضعف إجراءات الأمان.



- تكثيف انتاج مادة البلوتونيوم المستخدمة في تصنيع سلاح نووي في مفاعل آراك الذي تم بنائه بشكل سري عام 1998، ويعتمد في تشغيله على الماء الثقيل واليورانيوم، ويصنف على أنه أكبر منشاة نووية بالبلاد.