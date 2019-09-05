الأوبرا تستضيف أوركستر "لياونينغ" احتفالا بذكرى تأسيس الصين

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الخميس، حفلًا فنيًا بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني في القاهرة لاوركسترا "لياونينغ السيمفوني"، بقيادة المايسترو "بوت صن"، ومشاركة التينور "هان زهين - يوانجون زهانج"، السوبرانو "شونيوهوا"، والباريتون "زهيشينج يين"؛ وذلك احتفالًا بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين، بحضور قنصل عام الصين بالإسكندرية السيدة "جيا وليينغ"، ولفيف من الشخصيات العامة والدبلوماسية بالمحافظة.



وتضمن البرنامج باقة متنوعة من أشهر المؤلفات الموسيقية والغنائية والأوبرات المحلية منها، سيمفونية شعريه بعنوان وطني، اليوم عيد ميلادك يا وطني، قلبي ينتمي للصين، بالاضافة إلى مقتطفات من الأوبرات العالمية منها دون جيوفاني، عايدة، لاترافياتا، وحلاق اشبيلية.



يذكر أن أوركسترا "لياونينغ" السيمفوني يعد أحد أعرق وأقدم الأوركسترات في الصين، اعتاد تقديم عروضا ضخمة تتضمن روائع المؤلفات الصينية والكلاسيكية العالمية، يضم العديد من العازفين المتميزين ذوي الكفاءة العالية، قام بجولات فنية ناجحة طاف خلالها الكثير من الدول منها، "فنلندا، رومانيا، تايوان، يوغسلافيا، وباكستان" ونال الإعجاب والاستحسان.