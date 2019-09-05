المسماري: قطر أول داعم للإرهاب داخل ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنه بعد 2011 اكتشفنا أن قطر لاعب رئيسي في أحداث 17 فبراير، منوها إلى دور قطر في دعمها للإرهاب داخل الأراضي الليبية.



وأضاف "المسماري" خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص" المذاع عبر فضائية sky news عربية، أن أول طائرة سلاح وصلت إلى بني غازي كانت من قطر، مشيرا إلى أن هذه الطائرة كانت تحمل أسلحة وذخائر باسم إئتلاف ثوار بني غازي.



وأوضح أن هذه الطائرة حُمّلت من قبل "علي الصلابي" الليبي المتواجد في قطر إلى أخيه إسماعيل الصلابي وهو مجرم إرهابي خطير جدا لديه مذكرة أمنية دولية صادرة من الأمم المتحدة، مؤكدا أن قطر بعثت بالمدربين للإرهابيين، متابعا: "كان أغلب التدريب على القناصة".



واستطرد: "قطر دورها قائم إلى الآن في دعم الإرهاب داخل الأراضي الليبية سواء عسكريا أو ماديا أو سياسيا".



